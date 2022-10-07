В Україні заборонили вмикати музику у громадському транспорті: що загрожує порушникам

Від 7 жовтня в усіх автобусах та таксі України забороняється вмикати музику, інші звукові сигнали, а також відтворювати в салоні автобуса звуки фільмів.

В Україні від сьогодні, 7 жовтня, набирає чинності закон про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Він, зокрема, забороняє "акустичне насильство" в пасажирському транспорті.

Про це повідомляє парламентський Комітет з гуманітарної та інформаційної політики.

У законі йдеться, що водіям забороняється відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів або інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а в салон – лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів).

Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів.

Водію таксі також забороняється відтворювати в салоні музику або інші звукові сигнали без згоди пасажирів.

Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів. Водій має право висадити пасажира, який голосно увімкнув музику.

Якщо ж закон порушуватиме водій, до нього можуть бути застосовані наступні заходи впливу:

до водіїв можуть вжити дисциплінарні заходи

підприємство може бути не допущене на конкурси на перевезення

Раніше стало відомо, що народні депутати України хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні. Обмеження пропонують ввести, не чекаючи на закінчення війни.

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