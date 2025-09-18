В Україні заборонили доступ до закладів освіти певним категоріям людей

Школа у Києві. Ілюстративне зображення / © Поліція Києва

Верховна Рада ухвалила закон, який посилює заходи безпеки у закладах загальної середньої освіти. Цим законом, зокрема, визначено категорії людей, яким заборонено доступ до шкіл через потенційну небезпеку.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Після набуття чинності нового закону, з’являтися на території закладу середньої освіти буде заборонено особам, які:

перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

мають з собою небезпечні предмети чи речовини;

приходять із тваринами, за винятком собак-поводирів, яких використовують особи з інвалідністю.

Закон також посилює вимоги до працівників школи. У закладах освіти забороняють працевлаштовувати людей, які:

мають непогашену або незняту судимість;

визнанні винними у злочинах проти статевої свободи чи недоторканості;

притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Закон визначає обов’язковим огородження території школи або чітке визначення її меж на місцевості. Він також зобов’язує навчальні заклади облаштувати тривожні кнопки, аби у випадку загрози оперативно викликати поліцію.

За словами народного депутата Сергія Бабака, який очолює комітету освіти, науки та інновацій, досі в Україні не було чітко визначено правил перебування на території та в приміщенні шкіл, що створювало ризики для учнів і педагогів.

Нагадаємо, українські вчителі у невеликих школах можуть втратити роботу через зміни у фінансуванні. Від вересня 2025 року зарплати педагогів у таких закладах більше не будуть фінансуватися з державного бюджету.