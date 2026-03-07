- Дата публікації
В Україні заборонили тримати собак на ланцюгу: що відомо
Від 1 березня в Україні набрали чинності нові правила утримання домашніх тварин. Тепер заборонено постійно тримати собак на прив’язі без можливості вигулу та вільного руху.
В Україні впроваджують оновлені стандарти догляду за домашніми тваринами: що зміниться з весни 2026 року. Від 1 березня набувають чинності норми, що чітко регламентують утримання собак у приватному секторі. Реформа передбачає суворіші вимоги до облаштування прибудинкової території та обов’язкову актуалізацію медичної документації улюбленців.
Про це йдеться у законопроєкті № 11328 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність
Найрезонанснішою зміною стає фактична заборона постійного тримання собак на прив’язі. Ланцюг тепер офіційно визнається порушенням добробуту тварини:
Що пропонують натомість: облаштування просторих вольєрів або вільне пересування тварини по надійно огородженій території.
Штрафи: за порушення норм благополуччя передбачена адміністративна відповідальність. Сума залежатиме від того, в якому стані перебуває тварина.
Заборона каліцтв: купірування вух чи хвостів «для краси» відтепер поза законом. Такі операції дозволені виключно за медичними показаннями ветеринара.
Україна впроваджує обов’язкову ідентифікацію для всіх котів та собак згідно з новим законом «Про ветеринарну медицину».
Мікрочип: кожна тварина повинна мати підшкірний чип з унікальним номером.
Єдиний паспорт: від 1 березня запроваджується уніфікований ветеринарний паспорт. Він міститиме повну історію щеплень, обробок та стерилізації. Такий документ визнаватиметься за кордоном.
Інтеграція з «Дією»: незабаром дані про вашого улюбленця з’являться у застосунку «Дія». Це значно спростить перетин кордону та візити до клінік.
Реформа не є миттєвою і розбита на кілька етапів:
1 березня 2026: початок дії основних обмежень та перехід на нові паспорти.
1 вересня 2026 — 2027 роки: посилення контролю за добробутом тварин у промислових комплексах.
Коротко для власника (що зробити вже зараз):
Перевірити, чи має тварина мікрочип.
Звернутися до ветеринара для оформлення паспорта нового зразка.
Якщо собака на ланцюгу — почати планувати вольєр або ремонт огорожі.
За ігнорування правил реєстрації та неналежне утримання передбачені штрафи від 170 до 340 грн. Якщо ж порушення призвело до шкоди здоров’ю людей або інших тварин, суми будуть значно вищими.
