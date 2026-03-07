В Україні заборонили тримати собак на ланцюгу: що відомо

Домашні тварини / © Pixabay

В Україні впроваджують оновлені стандарти догляду за домашніми тваринами: що зміниться з весни 2026 року. Від 1 березня набувають чинності норми, що чітко регламентують утримання собак у приватному секторі. Реформа передбачає суворіші вимоги до облаштування прибудинкової території та обов’язкову актуалізацію медичної документації улюбленців.

Про це йдеться у законопроєкті № 11328 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність

Найрезонанснішою зміною стає фактична заборона постійного тримання собак на прив’язі. Ланцюг тепер офіційно визнається порушенням добробуту тварини:

Що пропонують натомість: облаштування просторих вольєрів або вільне пересування тварини по надійно огородженій території.

Штрафи : за порушення норм благополуччя передбачена адміністративна відповідальність. Сума залежатиме від того, в якому стані перебуває тварина.

Заборона каліцтв: купірування вух чи хвостів «для краси» відтепер поза законом. Такі операції дозволені виключно за медичними показаннями ветеринара.

Україна впроваджує обов’язкову ідентифікацію для всіх котів та собак згідно з новим законом «Про ветеринарну медицину».

Мікрочип: кожна тварина повинна мати підшкірний чип з унікальним номером.

Єдиний паспорт: від 1 березня запроваджується уніфікований ветеринарний паспорт. Він міститиме повну історію щеплень, обробок та стерилізації. Такий документ визнаватиметься за кордоном.

Інтеграція з «Дією»: незабаром дані про вашого улюбленця з’являться у застосунку «Дія». Це значно спростить перетин кордону та візити до клінік.

Реформа не є миттєвою і розбита на кілька етапів:

1 березня 2026: початок дії основних обмежень та перехід на нові паспорти.

1 вересня 2026 — 2027 роки: посилення контролю за добробутом тварин у промислових комплексах.

Коротко для власника (що зробити вже зараз):

Перевірити, чи має тварина мікрочип.

Звернутися до ветеринара для оформлення паспорта нового зразка.

Якщо собака на ланцюгу — почати планувати вольєр або ремонт огорожі.

За ігнорування правил реєстрації та неналежне утримання передбачені штрафи від 170 до 340 грн. Якщо ж порушення призвело до шкоди здоров’ю людей або інших тварин, суми будуть значно вищими.

