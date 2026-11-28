Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яке передбачає заборону для засобів масової інформації висвітлювати наслідки руйнувань об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російських атак, а також терміни їх відновлення.

Відповідне доручення Кабінету міністрів міститься в указі глави держави від 28 листопада.

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Указом введено в дію рішення РНБО від 23 жовтня «Про заходи з посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури на наступний опалювальний період 2026/27 року».

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Документ зобов’язує уряд вжити невідкладних заходів щодо заборони поширення в медіа інформації про наслідки руйнувань об’єктів критичної інфраструктури та строки їх відновлення. Обмеження також стосуватимуться висвітлення етапів і стану будівництва захисних споруд на об’єктах паливно-енергетичного комплексу та сектору життєзабезпечення населення.

Йдеться, зокрема, про об’єкти, будівництво захисних споруд на яких передбачене Комплексними планами стійкості регіонів та окремих міст.

Таким чином, під обмеження можуть потрапити не лише повідомлення про пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, а й інформація про терміни відновлення електростанцій, підстанцій та інших об’єктів, а також перебіг робіт із їхнього захисту.

Водночас рішення РНБО передбачає комплекс додаткових заходів для підвищення стійкості критичної інфраструктури перед наступним опалювальним сезоном.

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Серед них — посилення протиповітряної оборони та інженерного захисту енергетичних об’єктів, залучення підприємств до формування груп ППО, а також підготовка житлових будинків до можливих перебоїв з електропостачанням.

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Росія почала застосовувати тактику енергетичного оточення великих українських міст, намагаючись не лише знищити внутрішню генерацію, а й перерізати зв’язки регіонів із загальною енергосистемою. Такий підхід уже застосовують проти Києва, Дніпра та Одеси, а згодом атаки за аналогічним сценарієм можуть поширитися на інші міста.

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