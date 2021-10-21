В Україні заочно судитимуть проросійського журналіста, який закликав до зміни кордонів

В Україні заочно судитимуть проросійського журналіста, який закликав до зміни кордонів

Він на замовлення керівника інтернет-ресурсу "РИА Новости Украина" за грошову винагороду писав пропагандистські статті антиукраїнського спрямування.

Прокуратура Криму заочно судитиме громадянина України за розповсюдження російської пропаганди із закликами до зміни меж території нашої країни.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та Севастополя.

"Обвинуваченому інкримінується ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинено повторно за попередньою змовою осіб, поєднане з розпалюванням національної ворожнечі)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

За інформацією ЗМІ, йдеться про українського журналіста Володимира Скачка, який підтримує окупаційну владу на півострові.

Встановили, що проросійський журналіст на замовлення керівника інтернет-ресурсу "РИА Новости Украина" за грошову винагороду писав пропагандистські статті антиукраїнського спрямування, які розміщував на вказаному ресурсі. Відомо, керівник "РИА Новости Украигни" Кирило Вишенський отримував ці замовлення від Російської Федерації. Згідно з психолого-лінгвістичною експертизою, Скачко також виступав у ЗМІ, розповсюджуючи російську пропаганду для розпалювання ворожнечі і недовіри між жителями різних регіонів України. Це було частиною політики Росії щодо здійснення підривної діяльності проти України на шкоду державній та інформаційній безпеці України.

"У публікаціях обвинуваченого містяться висловлювання щодо зміни меж території, державного кордону України, у формі закликів, гасел, агітації з метою з’єднання з Росією. Частина української території – Автономна Республіка Крим у тексті статей розглядається як суб’єкт Російської Федерації", - зазначили у відомості.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Зазначимо, у квітні 2019 року Служба безпеки України оголосила його в розшук з позначкою "Особи, які ховаються від органів влади". Зник він в березні 2019 року.

Нагадаємо, у 2018 році в столиці затримали керівника філії пропагандистського агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Йому закидають підривну інформаційну діяльність та антиукраїнську пропаганду в інтересах Росії. Як повідомляла СБУ, російський журналіст навесні 2014 року відвідав окупований Крим, після чого готував статті з виправданням анексії. Він готував матеріали про підтримку терористичних "Л/ДНР". При цьому фінансування на таку діяльність надходило із Росії. Згодом йому повідомлено про ще одну підозру - незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів. З

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