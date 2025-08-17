В Україні зафіксовано другий випадок нового штаму коронавірусу "Nimbus"

Коронавірус / © ТСН.ua

В Україні лабораторно підтвердили другий випадок нового субваріанту коронавірусу Омікрон під назвою «Nimbus» (NВ.1.8.1). Перший випадок зафіксували на Вінниччині, другий — на Одещині.

Про це повідомив Олександр Заіка, керівник Національної програми з імунізації МОЗ, йдеться у повідомленні пресслужби.

«Наразі в країні підтверджено 81 випадків субваріанта „Stratus“ та 2 випадки — „Nimbus“. Субваріант коронавірусу „Nimbus“ (NВ.1.8.1), як і субваріант коронавірусу „Stratus“ (XFG) наразі домінуючі у світі. Це нові мутації штаму Омікрон. Мутації для коронавірусу — це природний процес. Як і вірус грипу, SARS-CoV-2 постійно змінюється, з’являються нові варіанти та субваріанти. В зоні ризику залишаються люди з ослабленим імунітетом та супутніми захворюваннями, для яких передбачена щосезонна рекомендована вакцинація», — повідомив він.

За даними ВООЗ, обидва субваріанти коронавірусу — «Nimbus» та «Stratus» — потребують уважного спостереження на рівні країн. Через особливі мутації вірус поширюється швидше і може викликати тяжкий перебіг хвороби у людей з ослабленим імунітетом. Навіть вакциновані можуть заразитися, але щеплення зменшує ризик ускладнень.

Субваріанти «Nimbus» і «Stratus» зафіксовані у світі з початку 2025 року. «Nimbus» зазвичай проявляється гострим болем у горлі, «Stratus» — охриплістю, а інші симптоми — нежить, температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку — схожі на звичайний COVID-19.

За словами очільника Центру громадського здоров’я Олексія Даниленка, COVID-19 в Україні зустрічається протягом усього року, і хоча кількість випадків зростає, ситуація краща, ніж торік. Минулого тижня зафіксували 1197 випадків усіх штамів.

Основні заходи профілактики залишаються ті ж: вакцинація, особливо для груп ризику, дотримання гігієни, миття рук, обробка поверхонь та самоізоляція при симптомах. В Україні доступна омікрон-специфічна вакцина, яка захищає від нових субваріантів.

Ревакцинацію рекомендують проводити кожні 6–12 місяців для:

людей з ослабленим імунітетом або хронічними захворюваннями;

вагітних;

людей старших 60 років;

тих, хто належить до групи ризику тяжкого перебігу;

працівників професійного ризику (лікарі, вчителі, військові тощо).

Потребу у ревакцинації визначає лікар. Люди, які пройшли базовий курс та бустерне щеплення, можуть і надалі безкоштовно робити ревакцинацію, записавшись до сімейного лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві кількість хворих на коронавірус зросла у чотири рази порівняно з минулим тижнем. Серед інфікованих 11% становлять діти, а 89% — дор ослі.