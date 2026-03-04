В Україні зафіксовано майже 800 підтоплень: де найскладніша ситуація

В Україні зафіксовано сотні випадків підтоплень / © ДСНС

Весняне водопілля в Україні вже спричинило майже 800 випадків підтоплень територій, проте значних і руйнівних паводків цьогоріч не очікується. На більшість викликів щодо великої води оперативно реагують підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, ліквідовуючи наслідки негоди.

Про це розповіли представники ДСНС та Укргідрометцентру під час брифінгу в «Медіацентрі Україна».

Прогноз паводків на цей рік

За словами начальниці відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Вікторії Корнієнко, масштабної загрози від великої води цього сезону немає. Рівень водопілля на більшості річок України очікується в межах норми або навіть нижче за неї. Винятком стануть лише водойми Харківщини та притоки Південного Бугу, де ситуація може бути дещо складнішою.

Попри загальний оптимістичний прогноз, директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький зазначив, що роботи у рятувальників наразі вистачає. Найактивніше відкачування води зараз триває у трьох областях: на Одещині, Кіровоградщині та Черкащині.

«Ми сформували та утримуємо в готовності спеціальні загони для протидії паводкам. Вони оснащені насосами, мотопомпами, снігоходами та іншим необхідним обладнанням», — розповів Віктор Вітовецький.

Взаємодія з громадами та правила безпеки

Успішна боротьба з водопіллям залежить не лише від професійності рятувальників, а й від місцевої влади. Іноді достатньо лише 15-30 хвилин роботи екскаватора для створення альтернативного водовідводу, щоб повністю вберегти населений пункт від стихії. Тому підрозділи ДСНС готові до миттєвої оперативної взаємодії з громадами.

Якщо поблизу вашого житла виникла реальна загроза підтоплення, фахівці ДСНС радять діяти за таким алгоритмом:

вимкніть електро- та газопостачання в оселі;

перенесіть усі документи й цінні речі в сухе та безпечне місце;

не заходьте у підвали та приміщення з пошкодженою електромережею;

не рухайтеся затопленими дорогами, за потреби — евакуюйтеся на підвищені ділянки;

у разі небезпеки негайно телефонуйте за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попереджає про підйом рівнів води в річках через танення снігу та опади. Подекуди очікується зростання рівнів річок до пів метра. У регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.