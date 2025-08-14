В Україні зафіксовано нові штами COVID-19: наскільки вони небезпечні та що потрібно знати

Covid-19 / © ТСН.ua

Реклама

В Україні зафіксовано нові випадки субваріантів коронавірусу Омікрон — Nimbus (NB.1.8.1) та Stratus (XFG).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Станом на зараз підтверджено 38 випадків Stratus та один випадок Nimbus. Експерти пояснюють, що поява нових мутацій — природний процес, подібно до вірусу грипу, і він потребує регулярного оновлення підходів до профілактики та вакцинації.

Реклама

Субваріант Nimbus вперше виявили на початку 2025 року. Його характерний симптом — гострий біль у горлі. Додатково спостерігаються нежить, підвищена температура, втома, головний біль, втрата нюху або смаку.

Stratus зареєстровано наприкінці січня 2025 року, його основний симптом — охриплість та хриплий голос. Інші прояви подібні до Nimbus: нежить, температура, втома, головний біль, втрата нюху чи смаку.

Мутації SARS-CoV-2 — це звична еволюція респіраторних вірусів. Через постійні зміни варіантів та субваріантів у світі щосезону оновлюється склад вакцин і рекомендації щодо профілактики. Українські фахівці закликають населення дотримуватися гігієни, носити маски в громадських місцях та своєчасно проходити вакцинацію для захисту від нових форм коронавірусу.

Нагадаємо, Stratus не становить серйозної загрози для більшості населення. Stratus належить до групи, що потребує моніторингу, оскільки активно циркулює і може швидко змінюватися.

Реклама

Попри високу здатність до адаптації, Stratus не викликає більш тяжких захворювань чи підвищеної смертності. Його властивості наближаються до респіраторних вірусів, із якими люди живуть постійно.

Найбільший ризик новий штам становить для маленьких дітей та людей похилого віку, у яких перебіг хвороби може бути тяжчим. Натомість у більшості випадків інфекція минає у легкій формі.