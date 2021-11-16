В Україні зафіксували новий рекорд смертей від коронавірусу: за добу померло 838 людей

В Україні зафіксували новий рекорд смертей від коронавірусу: за добу померло 838 людей

Від початку пандемії хвороба забрала майже 78 тисяч життів.

Новий рекорд смертності від коронавірусу 16 листопада зафіксували в Україні - за добу померло 838 людей. Це максимальна кількість за увесь час пандемії.

Також читайте Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 листопада

Про це повідомляє МОЗ.

Також почала зростати і кількість інфікованих - за добу понад 16 тисяч нових випадків. Найстрімкіше інфекція шириться у містах-мільйонниках. Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549), Запорізькій (1 084), Полтавській (1 000) областях і м. Київ (1 481).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1481 випадок;

Вінницька область – 619 випадків;

Волинська область – 627 випадків;

Дніпропетровська область – 1635 випадків;

Донецька область – 736 випадків;

Житомирська область – 301 випадок;

Закарпатська область – 379 випадків;

Запорізька область – 1084 випадки;

Івано-Франківська область – 325 випадків;

Київська область – 754 випадки;

Кіровоградська область – 127 випадків;

Луганська область – 337 випадків;

Львівська область – 770 випадків;

Миколаївська область – 842 випадки;

Одеська область – 1549 випадків;

Полтавська область – 1000 випадків;

Рівненська область – 653 випадки;

Сумська область – 387 випадків;

Тернопільська область – 280 випадків;

Харківська область – 547 випадків;

Херсонська область – 153 випадки;

Хмельницька область – 387 випадків;

Черкаська область – 762 випадки;

Чернівецька область – 247 випадків;

Чернігівська область – 326 випадків.

Нагадаємо, що 9 листопада 2021 року в Україні був зафіксований попередній рекорд смертей - 833 летальні випадки, перед цим найбільшу кількість померлих фіксували 26 жовтня - 734 летальні випадки за добу. Під час попереднього спалаху коронавірусу найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб. Рекорд інфікованих українців зафіксували 4 листопада 2021 року - 27 377.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Коронавірус в Україні: Вінницька область переходить у "червону" зону

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання