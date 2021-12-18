В Україні зафіксували перший "потенційний" випадок "Омікрону": що відомо

Чи це дійсно "Омікрон", мають ще перевірити й інші лабораторії.

Перший потенційний випадок нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" виявили в Україні. У зразку жінки, яка повернулася з ОАЕ, виявили комбінацію мутацій, які характерні для "Омікрону".

Про це повідомив генетик Олександр Коляда з посиланням на українського спеціаліста у лабораторії з генетики коронавірусу Владислава Мосейка.

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"Серед абсолютної більшості зразків з варіантом "Дельта" (їх в Україні зараз понад 97%) в одному зразку нам вдалося знайти вірус із комбінацією мутацій, точно, як є у далекого, африканського "Омікрону". Тож маємо перший випадок поки що потенційного "Омікрону" в Україні", - повідомив генетик в Instagram.

За його словами, йдеться про молоду жінку, яка повернулася з ОАЕ, де, імовірно, і могла інфікуватися "Омікроном". Коляда уточнив, що хвора самоізолювалася, тому, найімовірніше, вона не встигла передати його далі.

"Не думаю, що це перша така людина, бо у країнах із тією ж політикою перельотів таких випадків уже сотні", - припустив генетик.

Коляда, пояснюючи чому вважають цей штам саме "Омікроном" уточнив, що у зразку є характерна для "Омікрону" та деяких старих штамів комбінація мутацій, які знижують їхнє впізнання антитілами.

"Немає мутації L452R яка є обов'язковою для "Дельти", і мутацій K417T та W152C, які є у "Епсілону" та інших штамів. Тобто виявлено комбінацію мутацій, характерних саме для "Омікрону" і не характерних ні для "Дельти", ні для "Альфи", або ще будь-яких популярних варіантів вірусу. Підтвердити решту десятків мутацій у вірусі теж можна, але це займе в нас якийсь час, але мені все бачиться досить однозначно", - додав він.

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Як наголошується, аби точно підтвердити цей штам, яким припускають є "Омікрон", зразок передадуть до інших лабораторій.

"Тому наразі ми маємо "вірус з мутаціями, характерними для варіанта Омікрон". Назвати його "Омікроном" у чистому вигляді поки що так швидко не можна. Але можливість виявити щось нове, а не вже підтверджений у сусідніх країнах штам - дуже маленька. Та й варіанти вірусу – це завжди стабільна річ. Фактично, ми варіантом називаємо комбінацію відмінних мутацій вірусу, і у "Омікрону" їх понад 50", - підсумував фахівець.

Як повідомлялося, новий штам коронавірусу "Омікрон" швидко передається і є побоювання вчених, що він може блокувати дію від вакцин або попередньої інфекції. Симптоми "Омікрону" дещо відрізняються від інших варіантів, таких як "Дельта", але їх часто описують як легші. Як швидко можуть з’явитися симптоми "Омікрону" після того, як ви були заражені вірусом, читайте тут.

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