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В Україні зафіксували рекордну смертність від коронавірусу: у яких регіонах ситуація найгірша

В Україні зафіксували рекордну смертність від коронавірусу: у яких регіонах ситуація найгірша

Фотограф Максим Козменко

Загалом жертвами недуги вже стали понад 61 тисяча осіб.

За останню добу від коронавірусу померло 538 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні за увесь час пандемії.

Так, за даними РНБО, найбільше смертей минулої доби було зафіксовано у Львівській області - 65, Донецькій - 55 та Луганській - 34. 

Понад 20 летальних випадків зафіксували у 9 регіонах:

  • Сумська область - 28;
  • Харківська область - 27;
  • Полтавська область та Київ - по 26;
  • Одеська та Вінницька області - по 24;
  • Хмельницька область - 22;
  • Запорізька та Дніпропетровська області - по 20.

Найменше людей померло у "червоній" Херсонській - 1 та Кіровоградській областях - 5.

Також станом на ранок 19 жовтня в Україні зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу2 852 особи було госпіталізовано, а 7 776 пацієнтів одужало. Найбільше нових інфікованих - в Одеській області - 1 418, Харківській - 1 412 та Дніпропетровській - 1 203 областях.

Нагадаємо, що попередній рекорд смертей від коронавірусу в Україні був зафіксований у квітні 2021 року - це був 481 летальний випадок за добу. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Коронавірус в Україні: минулої доби зафіксували рекордну смертність від початку пандемії

Коронавірус в Україні: минулої доби зафіксували рекордну смертність від початку пандемії
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