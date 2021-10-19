В Україні зафіксували рекордну смертність від коронавірусу: у яких регіонах ситуація найгірша

Загалом жертвами недуги вже стали понад 61 тисяча осіб.
За останню добу від коронавірусу померло 538 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні за увесь час пандемії.
Так, за даними РНБО, найбільше смертей минулої доби було зафіксовано у Львівській області - 65, Донецькій - 55 та Луганській - 34.
Понад 20 летальних випадків зафіксували у 9 регіонах:
- Сумська область - 28;
- Харківська область - 27;
- Полтавська область та Київ - по 26;
- Одеська та Вінницька області - по 24;
- Хмельницька область - 22;
- Запорізька та Дніпропетровська області - по 20.
Найменше людей померло у "червоній" Херсонській - 1 та Кіровоградській областях - 5.
Також станом на ранок 19 жовтня в Україні зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу, 2 852 особи було госпіталізовано, а 7 776 пацієнтів одужало. Найбільше нових інфікованих - в Одеській області - 1 418, Харківській - 1 412 та Дніпропетровській - 1 203 областях.
Нагадаємо, що попередній рекорд смертей від коронавірусу в Україні був зафіксований у квітні 2021 року - це був 481 летальний випадок за добу. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.