В Україні зафіксували рекордну смертність від коронавірусу: у яких регіонах ситуація найгірша

В Україні зафіксували рекордну смертність від коронавірусу: у яких регіонах ситуація найгірша

Загалом жертвами недуги вже стали понад 61 тисяча осіб.

За останню добу від коронавірусу померло 538 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні за увесь час пандемії.

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Так, за даними РНБО, найбільше смертей минулої доби було зафіксовано у Львівській області - 65, Донецькій - 55 та Луганській - 34.

Понад 20 летальних випадків зафіксували у 9 регіонах:

Сумська область - 28;

Харківська область - 27;

Полтавська область та Київ - по 26;

Одеська та Вінницька області - по 24;

Хмельницька область - 22;

Запорізька та Дніпропетровська області - по 20.

Найменше людей померло у "червоній" Херсонській - 1 та Кіровоградській областях - 5.

Також станом на ранок 19 жовтня в Україні зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу, 2 852 особи було госпіталізовано, а 7 776 пацієнтів одужало. Найбільше нових інфікованих - в Одеській області - 1 418, Харківській - 1 412 та Дніпропетровській - 1 203 областях.

Нагадаємо, що попередній рекорд смертей від коронавірусу в Україні був зафіксований у квітні 2021 року - це був 481 летальний випадок за добу. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Коронавірус в Україні: минулої доби зафіксували рекордну смертність від початку пандемії

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