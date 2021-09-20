В Україні зафіксували землетрус: який регіон сколихнули підземні поштовхи

Землетрус такої магнітуди можуть відчувати окремі люди в приміщеннях.
У Донецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,3. Епіцентр підземних поштовхів був розташований у Добропільському районі.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) Державного космічного агентства України.
Уточнюється, що інцидент стався 19 вересня уперше від серпня минулого року. Тоді магнітуда досягала 2,9 одиниць за шкалою Ріхтера.
Фахівці додали, що підземні поштовхи, які виникли 19 вересня, не загрожували для місцевого населення. Загалом же землетрус може відчуватися окремими людьми, які перебувають у приміщенні у спокійному стані, особливо на верхніх поверхах.
Нагадаємо, 8 червня с. Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 бала. Надзвичайна подія сталась без негативних наслідків.