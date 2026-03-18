В Україні помітили червонокнижного хижого птаха: який вигляд він має (відео)
У Тузлівських лиманах зафіксували луня польового — рідкісного хижого птаха з Червоної книги України.
У Національному природному парку «Тузлівські лимани» зафіксували рідкісного хижого птаха — луня польового, занесеного до Червоної книги України. Цей вид в Україні трапляється як пролітний і зимівник.
Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.
Лунь польовий (Circus cyaneus) — хижий птах родини яструбових. Це птах середнього розміру з довгими вузькими крилами і характерним довгим хвостом. Самці мають світло-сизе забарвлення з чорними кінчиками крил і білим надхвістям, тоді як самки — темно-бурі зверху та світліші знизу з виразними плямами. Молоді особини подібні до самок, але відрізняються рудуватим відтінком.
Вид поширений у Північній Америці, Європі та Азії. В Україні гніздиться переважно на Поліссі, а взимку трапляється на більшій частині території, особливо в степу та лісостепу. За оцінками, чисельність гніздової популяції в Україні не перевищує 10–20 пар.
Основними причинами скорочення чисельності є деградація природних біотопів, осушення територій, заростання луків, а також випалювання рослинності. Через це стан популяції потребує додаткового вивчення.
Лунь польовий є перелітним видом, що гніздиться на землі у відкритих природних біотопах — на луках, болотах чи галявинах. У кладці зазвичай 2–5 яєць, а основу раціону становлять дрібні гризуни, рідше — птахи, ящірки та комахи.
Вид занесений до Червоної книги України, а також охороняється міжнародними угодами, зокрема CITES, Бернською та Боннською конвенціями.
Нагадаємо, до Одещини прилетіли кучеряві пелікани — одні із найрідкісніших птахів України.