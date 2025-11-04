В Україні зафіксували спалах вірусу Коксакі: захворіло багато дітей

Лікарі / © Pixabay

У Київській області зафіксували спалах хвороби Коксакі серед дітей — станом на зараз недуга підтверджена у 13 випадках.

Про це повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я.

«Нещодавно на Київщині був зареєстрований спалах хвороби Коксакі, на яку захворіло 13 дітей. 12 із них уже завершили стаціонарне лікування та одужали. Ще одна дитина станом на 4 листопада перебуває на стаціонарному лікуванні, де їй надається вся необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Епідеміологи Київщини наразі проводять розслідування спалаху Коксакі та визначають фактори ризику. На 4 листопада нових заражень не зафіксовано.

