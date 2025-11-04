ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
497
Час на прочитання
1 хв

В Україні зафіксували спалах вірусу Коксакі: захворіло багато дітей

Епідеміологи повідомляють про спалах Коксакі на Київщині.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Лікарі

Лікарі / © Pixabay

У Київській області зафіксували спалах хвороби Коксакі серед дітей — станом на зараз недуга підтверджена у 13 випадках.

Про це повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я.

«Нещодавно на Київщині був зареєстрований спалах хвороби Коксакі, на яку захворіло 13 дітей. 12 із них уже завершили стаціонарне лікування та одужали. Ще одна дитина станом на 4 листопада перебуває на стаціонарному лікуванні, де їй надається вся необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Епідеміологи Київщини наразі проводять розслідування спалаху Коксакі та визначають фактори ризику. На 4 листопада нових заражень не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як зрозуміти, від чого хворіє дитина, чи то слабкий іммунітет чи то збільшені аденоїди.

Дата публікації
Кількість переглядів
497
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie