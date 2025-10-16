- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
В Україні зафіксували землетрус: що відомо
Магнітуда підземних поштовхів становила 2,1 бала.
Увечері 15 жовтня 2025 року в Дністровському районі Чернівецької області, неподалік міста Новодністровськ, зареєстровано землетрус магнітудою 2,1 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Сейсмологи зазначають, що підземні коливання сталися о 20:15 за київським часом. Осередок землетрусу знаходився на глибині близько 5 кілометрів, за координатами 48,61° пн. ш. та 27,41° сх. д.
За класифікацією фахівців, цей землетрус належить до категорії невідчутних.
Де в Україні найчастіше трапляються землетруси
В Україні є кілька сейсмічно активних регіонів. Найнебезпечнішою вважають зону Вранча в Румунії, звідки надходить більшість поштовхів, що відчуваються на українській території. Про це розповів провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь.
За його словами, хвилі з Вранчі досягають Києва вже за кілька хвилин, а подібні землетруси можуть спричиняти відчутні коливання навіть у столиці — як це було 1977 року.
Ще одна небезпечна зона — Крим і Чорне море. Там 1927 року стався потужний землетрус із жертвами. Відтоді минуло майже сто років — типовий проміжок між сильними поштовхами в цій зоні. У разі землетрусу 7–8 балів незаконно збудований окупантами Керченський міст, за словами Гриня, не витримає, оскільки збудований у зоні тектонічних розломів і грязьових вулканів.
Карпати також належать до сейсмоактивних регіонів, де виникають поверхневі землетруси, що добре відчуваються місцевими жителями, але не поширюються на великі відстані.
Інші осередки активності розташовані на Полтавщині та в районі Кривого Рогу — там фіксують поштовхи до 4–4,5 бала.