В Україні зафіксували землетрус: що відомо

Землетрус / © Associated Press

Реклама

Увечері 15 жовтня 2025 року в Дністровському районі Чернівецької області, неподалік міста Новодністровськ, зареєстровано землетрус магнітудою 2,1 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Сейсмологи зазначають, що підземні коливання сталися о 20:15 за київським часом. Осередок землетрусу знаходився на глибині близько 5 кілометрів, за координатами 48,61° пн. ш. та 27,41° сх. д.

Реклама

За класифікацією фахівців, цей землетрус належить до категорії невідчутних.

Землетрус в Україні / © Головний центр спеціального контролю

Де в Україні найчастіше трапляються землетруси

В Україні є кілька сейсмічно активних регіонів. Найнебезпечнішою вважають зону Вранча в Румунії, звідки надходить більшість поштовхів, що відчуваються на українській території. Про це розповів провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь.

За його словами, хвилі з Вранчі досягають Києва вже за кілька хвилин, а подібні землетруси можуть спричиняти відчутні коливання навіть у столиці — як це було 1977 року.

Ще одна небезпечна зона — Крим і Чорне море. Там 1927 року стався потужний землетрус із жертвами. Відтоді минуло майже сто років — типовий проміжок між сильними поштовхами в цій зоні. У разі землетрусу 7–8 балів незаконно збудований окупантами Керченський міст, за словами Гриня, не витримає, оскільки збудований у зоні тектонічних розломів і грязьових вулканів.

Реклама

Карпати також належать до сейсмоактивних регіонів, де виникають поверхневі землетруси, що добре відчуваються місцевими жителями, але не поширюються на великі відстані.

Інші осередки активності розташовані на Полтавщині та в районі Кривого Рогу — там фіксують поштовхи до 4–4,5 бала.