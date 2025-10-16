ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1071
Час на прочитання
2 хв

В Україні зафіксували землетрус: що відомо

Магнітуда підземних поштовхів становила 2,1 бала.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Землетрус

Землетрус / © Associated Press

Увечері 15 жовтня 2025 року в Дністровському районі Чернівецької області, неподалік міста Новодністровськ, зареєстровано землетрус магнітудою 2,1 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Сейсмологи зазначають, що підземні коливання сталися о 20:15 за київським часом. Осередок землетрусу знаходився на глибині близько 5 кілометрів, за координатами 48,61° пн. ш. та 27,41° сх. д.

За класифікацією фахівців, цей землетрус належить до категорії невідчутних.

Землетрус в Україні / © Головний центр спеціального контролю

Землетрус в Україні / © Головний центр спеціального контролю

Де в Україні найчастіше трапляються землетруси

В Україні є кілька сейсмічно активних регіонів. Найнебезпечнішою вважають зону Вранча в Румунії, звідки надходить більшість поштовхів, що відчуваються на українській території. Про це розповів провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь.

За його словами, хвилі з Вранчі досягають Києва вже за кілька хвилин, а подібні землетруси можуть спричиняти відчутні коливання навіть у столиці — як це було 1977 року.

Ще одна небезпечна зона — Крим і Чорне море. Там 1927 року стався потужний землетрус із жертвами. Відтоді минуло майже сто років — типовий проміжок між сильними поштовхами в цій зоні. У разі землетрусу 7–8 балів незаконно збудований окупантами Керченський міст, за словами Гриня, не витримає, оскільки збудований у зоні тектонічних розломів і грязьових вулканів.

Карпати також належать до сейсмоактивних регіонів, де виникають поверхневі землетруси, що добре відчуваються місцевими жителями, але не поширюються на великі відстані.

Інші осередки активності розташовані на Полтавщині та в районі Кривого Рогу — там фіксують поштовхи до 4–4,5 бала.

Дата публікації
Кількість переглядів
1071
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie