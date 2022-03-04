Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

В Україні загинули вже 28 дітей від російської зброї - дитячий омбудсмен

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні загинули вже 28 дітей від російської зброї - дитячий омбудсмен

Офіс Президента України

Україна також просить Червоний Хрест терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів.

За вісім днів війни від зброї російських окупантів в Україні загинуло 28 дітей, поранено 64.

Про це повідомила уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. 

"Знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів та перебувають в облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги", – повідомила вона.

Українська сторона готова забезпечити вивезення людей та доставку гуманітарних вантажів. ЗСУ гарантують безпечне проходження коридорів. Цього Україна очікує й від російської сторони.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли дитячий садок в Охтирці.

Укрзалізниця продовжує евакуацію дітей за кордон.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація