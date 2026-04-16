В Україні заговорили про війну без піхоти: експерт пояснив, як технології змінять фронт

Україна має прагнути до автоматизації війни

Україна має стратегічно рухатися до максимальної автоматизації бойових дій і поступової заміни піхоти роботизованими системами.

Таку думку висловив громадський діяч, журналіст та аеророзвідник ЗСУ Ігор Луценко в ефірі «КИЇВ 24».

За його словами, сучасні технології вже сьогодні відкривають можливості, які можуть кардинально змінити характер війни. Він зазначив, що за умови повноцінного впровадження наявних розробок потреба в піхоті могла б суттєво зменшитися або навіть зникнути.

Експерт наголошує, що поєднання супутникового зв’язку, безпілотних літальних апаратів та наземних роботизованих платформ здатне створити нову модель ведення бою. Водночас наразі повністю відмовитися від участі людей у бойових діях неможливо, однак держава має системно рухатися в напрямку технологічної переваги.

«Повністю відмовитися від піхоти наразі неможливо, адже саме вона утримує позиції. Водночас ми маємо прагнути до розвитку технологій, які дозволять мінімізувати участь людей у боях. Якби всі доступні нам автоматизовані системи були повністю впроваджені та відпрацьовані, потреба в піхоті значно зменшилася б», — сказав Луценко.

На його переконання, розвиток таких рішень дозволить значно ускладнити або зробити неефективними наступальні дії противника.

Нові підходи до ведення війни

Водночас у Міністерстві оборони вже впроваджують нові підходи до ведення війни. Зокрема, йдеться про створення дроново-штурмових підрозділів, які інтегрують повітряні та наземні безпілотники разом із піхотою в єдину бойову систему.

Тим часом російська піхота намагається просунутися вглиб української території та розширити зону контролю.