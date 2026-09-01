В Україні заговорили про зниження мобілізаційного віку: командир назвав причину

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Командир 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу Денис Шаповал вважає, що молоді люди швидше навчаються та легше адаптуються до умов війни.

Таку пропозицію він висловив в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

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«Напевно, варто було б розглянути деякі варіанти зниження мобілізаційного віку», — сказав він.

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За словами Шаповала, молодь швидше опановує нові навички та легше проходить навчання. Крім того, командир 63-ї ОМБр зазначив, що молоді люди значно рідше хворіють.

Раніше повідомлялося, що в Україні зараз не планують знижувати верхню межу мобілізаційного віку до 55 років.

Ми раніше інформували, що керівник ОП Кирило Буданов розвіяв популярний міф про військо та назвав критичну кількість людей, яку Україна має мобілізовувати щомісяця.

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