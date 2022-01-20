В Україні захурделить і зміцніють морози: коли і де зміниться погода

В Україні знову вдарять морози.
Погода в Україні у найближчу добу буде сніжною, від 24 січня у більшості областей очікується посилення морозів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Facebook.
За даними Діденко, 21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом. Опади не очікуються лише у південній частині, а також на сході України в неділю, 23 січня, переважно сухо. Утім, на дорогах ожеледиця.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу, на півдні +1+5 градусів. Вітер західний, південно-західний, рвучкий.
"Надалі, від нового тижня, у більшості областей України очікується посилення морозів. Зима хоче бути собою", - попередила Діденко.
У Києві 22-23 січня сніжитиме, а також буде поривчастий вітер. Вночі -3-6, вдень 0-2 градуси морозу. На дорогах ожеледиця.
Наступного тижня в українській столиці, як уточнила синоптикиня, морози зміцніють.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.
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