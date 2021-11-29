В Україні захурделить: синоптики розповіли, які регіони і коли почне засипати снігом

В Україні захурделить: синоптики розповіли, які регіони і коли почне засипати снігом

Погода в Україні у перший день зими буде місцями сніжною.

Погода в Україні 1 грудня буде зимовою - у регіонах прогнозують снігопади.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, сніжитиме у перший день зими майже на всій території України. Сухо буде лише на сході і півночі.

Температура повітря вдень 1 грудня сягне позначок від -1° С до +8° С. Найвищу температуру показуватимуть термометри на півночі.

У більшості регіонів нічні позначки опустяться до -1° С. Мороз прогнозують і вдень, наприклад, у Чернігівській, Сумській, Луганській, Київській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Полтавській, Тернопільській областях.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

У Києві протягом дня 1 грудня погода буде теж сніжною. Температура вдень від -1° С до +1° С. Вітер західний, 7-12 м/с.

Якою буде погода в Україні 1 грудня 2021 року / Укргідрометцентр

Як повідомлялося, до України прийшов циклон "Бенедикт", який розділив погоду по всій території. Так, одну половину країни цього тижня заливатиме дощами, іншу – засипатиме снігом.

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