Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

В Україні загинув британський військовий під час випробувань "нових озброєнь"

В Україні під час тестування оборонної системи загинув військовий британської армії.

Автор публікації
Віра Хмельницька
В Україні загинув британський військовий під час випробувань "нових озброєнь"

Британський військовий загинув в Україні внаслідок аварії / © Associated Press

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про загибель свого військовослужбовця під час перебування в Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.

За інформацією Міноборони Британії, військовий отримав смертельні травми внаслідок аварії під час спостереження за тестуванням нової оборонної системи українськими військовими.

Трагедія сталася далеко від лінії фронту, наголошують у Міноборони. Ім’я загиблого та деталі інциденту не розкривають з міркувань безпеки та поваги до родини.

Британське оборонне відомство висловило співчуття близьким військового та подякувало йому за службу.

У заяві йдеться, що Велика Британія «продовжить підтримувати Україну в посиленні її оборонних можливостей».

Дата публікації
Кількість переглядів
338
