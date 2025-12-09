В Україні загинув британський військовий під час випробувань "нових озброєнь"

Британський військовий загинув в Україні внаслідок аварії / © Associated Press

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про загибель свого військовослужбовця під час перебування в Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.

За інформацією Міноборони Британії, військовий отримав смертельні травми внаслідок аварії під час спостереження за тестуванням нової оборонної системи українськими військовими.

Трагедія сталася далеко від лінії фронту, наголошують у Міноборони. Ім’я загиблого та деталі інциденту не розкривають з міркувань безпеки та поваги до родини.

Британське оборонне відомство висловило співчуття близьким військового та подякувало йому за службу.

У заяві йдеться, що Велика Британія «продовжить підтримувати Україну в посиленні її оборонних можливостей».

