В Україні загинув британський військовий під час випробувань "нових озброєнь"
В Україні під час тестування оборонної системи загинув військовий британської армії.
Міністерство оборони Великої Британії повідомило про загибель свого військовослужбовця під час перебування в Україні.
Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.
За інформацією Міноборони Британії, військовий отримав смертельні травми внаслідок аварії під час спостереження за тестуванням нової оборонної системи українськими військовими.
Трагедія сталася далеко від лінії фронту, наголошують у Міноборони. Ім’я загиблого та деталі інциденту не розкривають з міркувань безпеки та поваги до родини.
Британське оборонне відомство висловило співчуття близьким військового та подякувало йому за службу.
У заяві йдеться, що Велика Британія «продовжить підтримувати Україну в посиленні її оборонних можливостей».
