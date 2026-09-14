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В Україні загинув британський військовий: в Міноборони країни зробили заяву
У Лондоні повідомили, що трагедія сталася 12 вересня внаслідок ДТП.
В Україні 12 вересня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
«З глибоким жалем повідомляємо, що військовослужбовець Збройних сил Великої Британії загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Україні в суботу, 12 вересня», — йдеться у повідомленні.
Інших подробиць інциденту, зокрема місця аварії та особи загиблого, у наведеному повідомленні не уточнюють.
Нагадаємо, 13 вересня російські війська атакували дроном локомотив пасажирського поїзда неподалік українсько-польського кордону.
За наявною інформацією, удар по станції Ягодин міг бути спрямований на дипломатичний поїзд, у якому перебували колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та радники з питань безпеки кількох країн ЄС. В іншому поїзді, який перебував на станції в момент атаки, їхав колишній директор ЦРУ Девід Петреус.
Сам Джонсон назвав російську атаку на локомотив проявом «схибленої логіки» президента РФ Володимира Путіна.