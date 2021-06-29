В Україні закінчилася основна сесія ЗНО: скільки школярів цьогоріч отримало найвищий бал

Найгірше здали цьогоріч ЗНО з математики.
В Україні в 2021 році під час основної сесії ЗНО максимальний бал у 200 балів принаймні з одного предмету отримало 550 учасників тестування. Із трьох предметів максимальну кількість балів отримав лише один школяр.
Про це під час пресконференції повідомили міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет і виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.
Так, за словами в.о. керівника УЦОЯО, по 200 балів із трьох предметів набрав випускник київського фізико-математичного ліцею. Утім, його ім'я поки не розголошується.
Також Валерій Бойко зазначив, що кількість тих, хто зареєструвався на ЗНО у 2021 році, була чи не найбільшою за всі роки проведення тестування в Україні. За його даними, найбільше учасників тестування подолало поріг проходження тестування з української мови та літератури, географії, біології та хімії. Найменше з математики, яку не склав кожен третій учасник тестування.
"Цьогоріч 528 осіб отримали 200-бальні результати. З них 500 учасників отримали 200 балів по одному іспиту, 27 — по двох іспитах 1 учасник отримав 200 балів по трьох іспитах. Окремо цього року рахували тих, хто складав українську мову – там ще 22 вступники, які мають по одному 200-бальному результату. Всього в цілому 200-бальників у нас 550. У порівняні з 2020 роком таких вступників було 447", - сказав Шкарлет.
Він також додав, наразі триває розгляд апеляційних скарг, тому це попередні дані. Як відомо, цьогоріч основна сесія ЗНО тривала від 21 травня до 15 червня. Тестування проводилось з 13 навчальних предметів.
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