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В Україні закінчується обладнання для відновлення енергосистем - ДТЕК

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В Україні закінчується обладнання для відновлення енергосистем - ДТЕК

Фото: pixabay.com

Для купівлі нового обладнання необхідні гроші та час.

В Україні вже використали запас обладнання для відновлення енергосистем, який був на складах, після перших двох хвиль російських атак від 10 жовтня. Для купівлі нового необхідні сотні мільйонів доларів та час.

Про це 31 жовтня заявив директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, така ситуація склалася не тільки в ДТЕК, а в усіх українських енергетиків.

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох хвиль атак, які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли купити. На жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонів доларів. І зараз вже є певні складності з купівлею цього обладнання. Тому що це дуже-дуже дорого", - сказав він.

Сахарук зазначив, що зараз енергетики працюють над тим, яким чином придбати обладнання або отримати його від партнерів, якщо у них буде можливість передати безкоштовно.

"Але очевидно, що зараз це проблема. Не тільки у нас, а у всіх енергетиків. Ту велику кількість обладнання, яка в нас була, ми вже поставили. Нове потрібно купувати. Для цього потрібні великі кошти і, на жаль, час", - додав директор ДТЕК.

Нагадаємо, Росія вранці 31 жовтня завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок атаки зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, деякі міста залишилися без світла, Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях.

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