В Україні закохані стали менше укладати шлюбів: який рекорд поставили минулого року

За цей рік українці одружувалися майже 70 тисяч разів.

Українці під час війни стали менше укладати шлюбів. Проте серед лідерів за кількістю нових сімейних пар опинилися Київ, Дніпропетровська та Одеська області.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства юстиції України.

Як зазначається, за п’ять місяців цього року одружилися практично 70 тисяч пар. Водночас за шість місяців минулого року зареєстровано було практично 104 тисячі шлюбів - і це рекорд.

Серед лідерів - Київ, де було укладено 7104 шлюби, Дніпропетровська область - 6838, Одеська область - 5415, Київська область - 4141 та Львівська область - 3921.

"У фронтових областях любов також перемагає війну. Так, у Херсонській області складено актові записи про 131 шлюб, а в Донецькій області - 865 пар зіграли весілля", - зазначили в Мінюсті.

Нагадаємо, що лось, який вільно розгулював посеред Києва, загинув.

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