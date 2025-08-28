ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
2 хв

В Україні закривають малі школи: МОН пояснило, що буде з вчителями

Через реформу фінансування українські вчителі, які працюють у невеликих школах, можуть опинитися під загрозою звільнення.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Вчитель

Вчитель / © Freepik

В українських вчителів, які працюють у невеликих школах, може виникнути ризик втрати роботи через зміни у фінансуванні. З вересня 2025 року зарплати педагогів у таких закладах більше не будуть фінансуватися з державного бюджету. Проте, що робити вчителям?

Про це повідомляє Українська правда.

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова заявила, що, попри теоретичний ризик, ситуація є оптимістичною. Місцеві органи самоврядування мають кілька варіантів:

  • Самостійно оплачувати працю вчителів з місцевих бюджетів.

  • Закрити або понизити ступінь закладу освіти. У цьому випадку вчителям початкових класів продовжать платити з держбюджету.

Якщо школу все ж таки закриють, вчителям мають запропонувати роботу в іншій у межах тієї ж громади або за місцем їхнього перебування. Це правило діє і для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

У разі відсутності вакансій Міністерство освіти і науки пропонує педагогам долучитися до кадрового резерву. Цей проєкт стартує з 1 вересня 2025 року. Вчителі, включені до резерву, зможуть щомісячно отримувати середню зарплату, підвищувати кваліфікацію та, зокрема, працювати на деокупованих територіях.

Нагадаємо, Від 1 вересня 2025 року уряд припинить фінансувати державним коштом школи, де навчається менше ніж 45 учнів. Таке рішення Міністерство освіти і науки пояснює високою вартістю навчання одного учня в малокомплектних закладах.

За даними МОН, утримання одного учня в сільській школі коштує державі в середньому 30,4 тис. грн на рік, водночас у місті ця сума становить 24,4 тис. грн. У деяких селах вартість може перевищувати 51 тис. грн, що пов’язано з потребою утримувати велику кількість вчителів за умови малої кількості учнів.

Від 1 вересня учні в Україні розпочнуть навчання у різних форматах — очному, змішаному або дистанційному.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie