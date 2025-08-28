В Україні закривають малі школи: МОН пояснило, що буде з вчителями

Вчитель / © Freepik

Реклама

В українських вчителів, які працюють у невеликих школах, може виникнути ризик втрати роботи через зміни у фінансуванні. З вересня 2025 року зарплати педагогів у таких закладах більше не будуть фінансуватися з державного бюджету. Проте, що робити вчителям?

Про це повідомляє Українська правда.

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова заявила, що, попри теоретичний ризик, ситуація є оптимістичною. Місцеві органи самоврядування мають кілька варіантів:

Реклама

Самостійно оплачувати працю вчителів з місцевих бюджетів.

Закрити або понизити ступінь закладу освіти. У цьому випадку вчителям початкових класів продовжать платити з держбюджету.

Якщо школу все ж таки закриють, вчителям мають запропонувати роботу в іншій у межах тієї ж громади або за місцем їхнього перебування. Це правило діє і для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

У разі відсутності вакансій Міністерство освіти і науки пропонує педагогам долучитися до кадрового резерву. Цей проєкт стартує з 1 вересня 2025 року. Вчителі, включені до резерву, зможуть щомісячно отримувати середню зарплату, підвищувати кваліфікацію та, зокрема, працювати на деокупованих територіях.

Нагадаємо, Від 1 вересня 2025 року уряд припинить фінансувати державним коштом школи, де навчається менше ніж 45 учнів. Таке рішення Міністерство освіти і науки пояснює високою вартістю навчання одного учня в малокомплектних закладах.

За даними МОН, утримання одного учня в сільській школі коштує державі в середньому 30,4 тис. грн на рік, водночас у місті ця сума становить 24,4 тис. грн. У деяких селах вартість може перевищувати 51 тис. грн, що пов’язано з потребою утримувати велику кількість вчителів за умови малої кількості учнів.

Реклама

Від 1 вересня учні в Україні розпочнуть навчання у різних форматах — очному, змішаному або дистанційному.