В Україні закупили техніку для проведення VAC-терапії – унікальної методики лікування ран

VAC-терапія є золотим стандартом лікуванні ран у світі.

В Україні закупили 800 апаратів для проведення VAC-терапії – унікальної методики лікування ран, повідомляє МОЗ.

Ця терапія передбачає використання від'ємного тиску для очищення поверхні рани і прискорення загоєння у поранених.

Крім того, на Вінниччині над розвитком VAC-терапії сьогодні працюють і українські медики, які повернулись із за кордону, щоб допомагати рятувати життя та здоров’я українців, які постраждали від війни.

Один з них — лікар-хірург Ігор Вітенько, який значно вдосконалив методику лікування VAC-терапії і зараз залишив Бельгію, приїхав в Україну та від самого початку війни лікує пацієнтів.

Нагадаємо, українські лікарні отримають доступ до супутникового інтернету Starlink.

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