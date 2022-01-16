В Україні залишаються без світла 67 населених пунктів: де ситуація найскладніша

В Україні залишаються без світла 67 населених пунктів: де ситуація найскладніша

До відновлення електропостачання вже залучено бригади обленерго.

В Україні через негоду станом на неділю, 16 січня, знеструмлено 67 населених пунктів у п'яти регіонах країни.

Про це повідомляє ДСНС у ранковому зведенні.

"Станом на 7:00 внаслідок ускладнення погодних умов (вітер) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 67 населених пунктів у п'яти областях (Житомирська – 25, Чернігівська – 20, Сумська – 12, Київська – 9, Донецька – 1)", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання вже залучено бригади обленерго.

Нагадаємо:

Напередодні в Київській області фахівці ДТЕК відновили електропостачання у понад 350 населених пунктів, знеструмлених через негоду. Задіяно всі 75 аварійних бригад, а також підрядні організації.

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