В Україні залишаються без світла 67 населених пунктів: де ситуація найскладніша

До відновлення електропостачання вже залучено бригади обленерго.
В Україні через негоду станом на неділю, 16 січня, знеструмлено 67 населених пунктів у п'яти регіонах країни.
Про це повідомляє ДСНС у ранковому зведенні.
"Станом на 7:00 внаслідок ускладнення погодних умов (вітер) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 67 населених пунктів у п'яти областях (Житомирська – 25, Чернігівська – 20, Сумська – 12, Київська – 9, Донецька – 1)", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання вже залучено бригади обленерго.
Нагадаємо:
Напередодні в Київській області фахівці ДТЕК відновили електропостачання у понад 350 населених пунктів, знеструмлених через негоду. Задіяно всі 75 аварійних бригад, а також підрядні організації.
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