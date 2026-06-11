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В Україні започаткували нове свято 11 червня: сьогодні відзначаємо вперше
В Україні з’явилося нове військове свято.
Сьогодні, 11 червня, українці вперше відзначатимуть нове військове свято — День Сил безпілотних систем Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Про це йдеться в офіційному Указі президента України №485/2026.
У документі зазначено, що рішення про запровадження цього свята було прийняте з метою формування нових військових традицій. Крім цього, йдеться про значний внесок Сил безпілотних систем у боротьбу за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.
«Встановити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначати щороку 11 червня», — йдеться в указі.
Відтепер свято відзначатимуть щороку саме в цей день. Указ було підписано 10 червня 2026 року, тож він набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.
Як відомо, цього дня в Україні та світі відзначають кілька подій. Зокрема, це Міжнародний день рисі, покликаний привернути увагу до збереження цієї дикої тварини. Також 11 червня — Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. У церковному календарі цього дня вшановують пам’ять апостолів Вартоломея і Варнави — важливих проповідників християнства. Вартоломей був одним із дванадцяти учнів Ісуса, а Варнава — одним із перших місіонерів і соратником апостола Павла.