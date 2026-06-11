ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
990
Час на прочитання
1 хв

В Україні започаткували нове свято 11 червня: сьогодні відзначаємо вперше

В Україні з’явилося нове військове свято.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Сили Безпілотих Систем

Сили Безпілотих Систем

Сьогодні, 11 червня, українці вперше відзначатимуть нове військове свято — День Сил безпілотних систем Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться в офіційному Указі президента України №485/2026.

У документі зазначено, що рішення про запровадження цього свята було прийняте з метою формування нових військових традицій. Крім цього, йдеться про значний внесок Сил безпілотних систем у боротьбу за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

«Встановити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначати щороку 11 червня», — йдеться в указі.

Відтепер свято відзначатимуть щороку саме в цей день. Указ було підписано 10 червня 2026 року, тож він набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

Як відомо, цього дня в Україні та світі відзначають кілька подій. Зокрема, це Міжнародний день рисі, покликаний привернути увагу до збереження цієї дикої тварини. Також 11 червня — Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. У церковному календарі цього дня вшановують пам’ять апостолів Вартоломея і Варнави — важливих проповідників християнства. Вартоломей був одним із дванадцяти учнів Ісуса, а Варнава — одним із перших місіонерів і соратником апостола Павла.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
990
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie