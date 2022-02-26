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В Україні запрацювала гаряча лінія для родичів російських окупантів – Геращенко

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Родичі зможуть дізнатися про долю своїх рідних.

Сьогодні з 19:00 в Україні запрацює гаряча телефонна лінія "Повернися живим з України" для родичів російських окупантів.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Родичі російських окупантів зможуть дізнатися про те, чи ще живі їхні рідні, взяті в полон або поранені. Також можна буде вирішити питання про те, коли і як можна забрати тіло загиблого родича з території України".

ВАЖНО ! МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ И ПЕРЕСЫЛ В РФ. В сегодня 19:00 начинает свою работу «горячая линия» для родственников...

Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 26 лютого 2022 р.

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