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В Україні запрацювала платформа, де звітують про конфісковані гроші і майно у посібників Кремля: вже є перші дані

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В Україні запрацювала платформа, де звітують про конфісковані гроші і майно у посібників Кремля: вже є перші дані

85 тисяч доларів та понад 77 мільйонів гривень грошових російських активів конфіскували в Україні.  / Фото: Associated Press

Всю процедуру проводять витримано, щоб зберегти робочі місця і щоб конфіскацію не можна визнати незаконною.

85 тисяч доларів та понад 77 мільйонів гривень грошових російських активів конфіскували в Україні. 

Дані оприлюднили на  новоствореній онлайн-платформі від "Трансперенсі Інтернешнл", зазначають кореспонденти ТСН.

Також у списку конфіскованого понад 100 об’єктів нерухомості, майже 300 одиниць транспорту, акції понад 40 підприємств та банків, які належали російським олігархам та українським колаборантам. 

Вилучені російські активи за рішенням Вищого антикорупційного суду передають до українського фонду держмайна. З осені російський конфіскат продаватимуть на аукціонах.

За даними Мінфіну, колишні власники намагаються максимально ускладнити процес продажу. Для України головне не тільки змінити власника, а і зберегти підприємство, на якому працюють українці. “Нема завдання стягнути це в державу, нам потрібна передати у власність від росіян до українців і щоб підприємство приносило користь. І цей процес має йти через суди, щоб наші діти не розплачувались за помилки”, - переконує заступник міністра економіки Олексій Соболева.

Нагадаємо, що нещодавно у російського дизайнера-путініста Артемія Лєбєдєва Вищий антикорупційний суд конфіскував дві квартири у центрі Києва. 

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Дата публікації
Перегляди
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