В Україні запрацювала платформа, де звітують про конфісковані гроші і майно у посібників Кремля: вже є перші дані

Всю процедуру проводять витримано, щоб зберегти робочі місця і щоб конфіскацію не можна визнати незаконною.

85 тисяч доларів та понад 77 мільйонів гривень грошових російських активів конфіскували в Україні.

Дані оприлюднили на новоствореній онлайн-платформі від "Трансперенсі Інтернешнл", зазначають кореспонденти ТСН.

Також у списку конфіскованого понад 100 об’єктів нерухомості, майже 300 одиниць транспорту, акції понад 40 підприємств та банків, які належали російським олігархам та українським колаборантам.

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Вилучені російські активи за рішенням Вищого антикорупційного суду передають до українського фонду держмайна. З осені російський конфіскат продаватимуть на аукціонах.

За даними Мінфіну, колишні власники намагаються максимально ускладнити процес продажу. Для України головне не тільки змінити власника, а і зберегти підприємство, на якому працюють українці. “Нема завдання стягнути це в державу, нам потрібна передати у власність від росіян до українців і щоб підприємство приносило користь. І цей процес має йти через суди, щоб наші діти не розплачувались за помилки”, - переконує заступник міністра економіки Олексій Соболева.

Нагадаємо, що нещодавно у російського дизайнера-путініста Артемія Лєбєдєва Вищий антикорупційний суд конфіскував дві квартири у центрі Києва.

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