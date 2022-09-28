В Україні запрацювала програма соціального житла: хто і де вже отримав квартири

Мінрегіон повідомив про започаткування роботи програми тимчасового соціального житла для окремих категорій українців.

Уряд напрацьовує різні механізми вирішення житлової проблеми українців, які втратили житло внаслідок російської агресії. Сьогодні в Сумах дев'ять сімей отримали соціальне житло. Ще дві родини поселяться в Ромнах Сумської області.

Про це розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Найближчими днями соціальне житло отримають родини у Чернігові, Житомирській та Київській областях.

Наразі придбано 60 квартир для тимчасового розміщення громадян Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Квартири за програмою надаються громадянам "під ключ" — із ремонтом, меблями та побутовою технікою.

Перелік постраждалих осіб, яким надається житло для тимчасового проживання, визначають обласні та Київська міська військові адміністрації з урахуванням пріоритетності. Пріоритетність визначає Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Держмолодьжитло закуповує квартири для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб насамперед із числа багатодітних родин та родин, житло яких було зруйноване внаслідок агресії Росії у Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, уряд збільшить компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям.

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