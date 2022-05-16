В Україні запрацювали камери автофіксації порушення ПДР: чому кіберексперти розкритикували це рішення

В Україні запрацювали камери автофіксації порушення ПДР: чому кіберексперти розкритикували це рішення

Від сьогодні, 16 травня, в Україні працюватиме фіксація порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Раніше камери автоматичної фіксації відключали переважно зі стратегічною метою. Проте через збільшення кількості аварій їхню роботу довелося відновити.

Про це йдеться у випуску "Сніданок з 1+1".

Тож відтепер водіям, які порушили ПДР, приходитимуть листи зі штрафами.

128 камер автофіксації запрацюють у десяти регіонах України. Прилади увімкнуть, як у містах, так у міжміських сполученнях, щоб зменшити кількість аварій. Проте таке рішення схвалюють не усі. Чимало людей хвилюються за безпеку військових і кажуть, що ворог зможе відстежувати переміщення українських військовиків.

Фіксація порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі повертається

"Камери відеоспостереження - найбільш вразливі. З дуже простої причини - там примітивне програмне забезпечення, там IP-адреса, яка просто світиться в Інтернет, і відповідно з мінімальних ресурсів можна отримати до неї доступ. Ми самі аналізували знімки з білоруських камер спостереження. Тобто мені довелося писати спеціальний алгоритм, який виявляв військову техніку на цих камерах. Тобто фактично така ж сама робота могла бути пророблена і на наших камерах", - розповів експерт з кібербезпеки Михайло Кольцов.

Фахівці кажуть, що на початку повномасштабної війни камери вже стали об'єктом кібератак. Допомогти у цій ситуації могло б оновлення їх систем. Але, наразі, це практично неможливо. Тож, чи зможе ворог використовувати увімкнені камери у своїх цілях, наразі залишається питанням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких саме регіонах запрацює система автофіксації порушення ПДР.