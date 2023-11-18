В Україні отримати водійське посвідчення можна буде без навчання в автошколі – теоретичний курс дозволено вивчати самостійно. Кабінет міністрів затвердив новий порядок отримання водійського посвідчення. Майбутні водії матимуть вибір – вивчати теорію самостійно чи в автошколі.

Так, майбутній водій може вивчати правила дорожнього руху вдома. Потім необхідно прийти до будь-якого сервісного центру МВС. За бажанням, можна, як і раніше, вивчати теоретичну частину в автошколі.

Записатися на іспит можна онлайн через сайт Головного сервісного центру МВС. За 20 хвилин треба відповісти на 20 питань комп'ютерного тесту.

В разі невдалого результату повторно можна спробувати скласти іспит через 10 днів. Кількість спроб – необмежена.

Практика водіння

Приступати до практичного навчання дозволяється лише після успішного складання екзамену з теорії в сервісному центрі МВС. Така можливість зберігатиметься впродовж 12 місяців після отримання свідоцтва про теоретичну підготовку

На цьому етапі навчання є обов'язковим – треба відвідувати практичні заняття в автошколі, пройти програму підготовки (зазвичай – 40 годин водіння з інструктором). Далі треба скласти внутрішній іспит та отримати документ про закінчення автошколи.

Після завершення практичного курсу в автошколі необхідно записатися на екзамен із практики в сервісному центрі МВС.

Від 1 серпня 2023 кількість спроб для складання практичного екзамену є необмеженою (раніше допускалося лише 3 спроби) впродовж 2-х років від дня видавання свідоцтва про закінчення практичної підготовки в автошколі. Інтервал між спробами – 10 днів.

Алгоритм отримання посвідчення водія за новими правилами:

підготовка до теоретичного іспиту самостійно чи в автошколі;

запис на іспит онлайн;

складання іспиту з теорії в сервісному центрі МВС;

навчання практиці водіння в автошколі;

внутрішній іспит в автошколі;

отримання свідоцтва автошколи про завершення практичного курсу;

запис до сервісного центру МВС на практичний іспит;

складання практичного іспиту;

отримання водійського посвідчення.

Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів водій отримує посвідчення, яке треба оновити через два роки.

Раніше для цього треба було йти до сервісного центру, а тепер замінити права можна через "Дію", замовивши доставку документа "Укрпоштою".

Розгляд заявки займатиме до 3 днів, а доставка поштою – до 7 днів. Послуга коштуватиме 294 грн.

Послугою заміни посвідчення можуть скористатися водії, що отримали перші права 2 роки тому, а також ті, хто загубив чи пошкодив документ.

Нагадаємо, від 1 серпня 2023 року скасовано обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

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