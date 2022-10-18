В Україні запрацював державний інтернет-магазин з продажу дров для населення

В Україні відкрили державний інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ".

Українці можуть придбати дрова у державному інтернет-магазині "ДроваЄ". На одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.

Про це повідомляє міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення від українців.

Щоб купити дрова потрібно:

зайти на ресурс https://drovae.gov.ua/ та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся;

вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності;

визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без;

оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.

"Заготівля дров для українців триває. Вже реалізовано 2 млн 439 тис. кубометрів деревини. На складах наразі є близько 187 тис. кубічних метрів. Загалом до кінця року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати 1,1 млн кубічних метрів дров", - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйони гривень. Вони підуть на закупівлю та доставлення дров для населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Складний опалювальний сезон в Україні

Українці готуються до складного опалювального сезону та запасаються дровами. Порівняно з минулим роком, ціна на дрова в Україні зросла приблизно на 25%.

У серпні стало відомо, що до початку опалювального сезону створити інтернет-магазин дров, який буде уніфікований для всієї країни. Тобто, не виходячи з дому, можна буде замовити дрова будь-якої породи – колоті або не колоті.

27 вересня уряд проголосував постанову щодо забезпечення дровами територій, які на лінії фронту, тимчасово окупованих, деокупованих.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно — щойно середньодобова температура опуститься нижче +8 градусів протягом трьох днів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що температурний мінімум у житлових приміщеннях взимку буде знижений до 16 градусів.

Останні два тижні війська РФ майже щодня атакують об'єкти енергетики та критичну інфраструктуру України, у результаті чого від 10 жовтня зруйновано 30% українських електростанцій.

Читайте також: