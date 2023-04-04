В Україні запрацював новий транспортний перехід на кордоні з Молдовою

Між Україною та Молдовою розпочав роботу додатковий прикордонний перехід Березине–Басарабяска, що дозволить скоротити транзитний маршрут у напрямку дунайських портів.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

"Інформуємо вас про початок функціонування додаткового прикордонного переходу між Україною та Молдовою – Березине–Басарабяска (Серпневе-1–Басарабяска). Від 25 березня 2023 року ви маєте можливість транспортувати експортні/транзитні вантажі в напрямку портів Рені, Галац, Джурджулешт за значно коротшим маршрутом", - йдеться у повідомленні.

Новий маршрут є альтернативою транзитним маршрутам через прикордонні переходи з Молдовою – Сокиряни–Окниця та Могилів-Подільский–Велчинець.

Маршрут дозволить збільшити обсяги перевезення експортних/транзитних вантажів у напрямку портів Рені, Галац, Джурджулешт (можливе збільшення обсягів 4-10 млн тонн на рік), скоротити на 4-6 діб термін доставки експортних вантажів до зазначених портів.

В "Укрзалізниці" закликали українських відправників вантажів до активного використання нового маршруту.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Великодня та травневих свят.

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