В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї: як оформити на себе вогнепал

В Україні 23 червня запрацював Єдиний реєстр зброї.

Про це повідомили у МВС.

Зазначається, що основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю.

"Єдиний реєстр зброї відсьогодні повноцінно працює. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена. Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів", - кажуть у МВС.

Таким чином українці зможуть отримати послугу не виходячи з дому - без відвідування органу Нацполіції. Все, що необхідно - подати документи через «Єдине вікно громадянина» https://services.mvs.gov.ua або у магазині з продажу зброї.



"Розумію, що питань стосовно нововведень буде багато, тож ми створили додаткові канали зв’язку з громадянами", - зазначили у МВС.

Контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035

Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot

Впевнено рухаємося до втілення усіх запланованих безпекових проєктів.

Додамо, що восени кожен громадянин України зможе побачити свою зброю, дозволи, які є, їхні терміни в особистому кабінеті на єдиному порталі державних послуг "Дія".

Читайте також: