В Україні запрацює Державний реєстр санкцій: Зеленський підписав закон

Інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, стане публічною.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон №8392 про створення Державного реєстру санкцій.

Про це стало відомо в середу, 26 липня, із повідомлення на сайті Ради.

Закон було ухвалено на засіданні українського парламенту 13 липня.

Відтепер інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, повинна стати публічною. Реєстр вестиме Апарат РНБО українською та англійською мовами.

Реєстр міститиме:

підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;

перелік санкцій, які запровадили або скасували;

перелік підсанкційних осіб і відомості для їхньої ідентифікації: для компанії, організації - назва, місцезнаходження, держава реєстрації, реєстраційний (ідентифікаційний) номер / податковий номер; для людини - імʼя, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер, громадянство та інші дані.

Нагадаємо, ухвалений Верховною Радою закон передбачає також можливість оскаржити запроваджені обмеження, якщо особи внесені до санкційного списку не є колаборантами та росіянами, які фінансують війну Росії проти України.

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