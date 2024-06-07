В Україні запрацює додатковий блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію – Укренерго

В Україні запрацює додатковий блок на АЕС, який тимчасово покращить ситуацію з електрикою.

У ніч з 7 на 8 червняв роботу запустять додатковий блок на одній з АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає "Українська правда".

"Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі", – каже Кудрицький.

Він пояснив графіки відключень не зникнуть, але стануть м’якші.

За словами очільника "Укренерго", завдяки роботі енергоблока областям буде легше дотримуватись лімітів. Але це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.

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