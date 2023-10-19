В Україні запрацює "є-Бронювання" військовозобов'язаних у "Дії": як працюватиме механізм

Після запуску "є-Бронювання" заброньовані працівники отримуватимуть витяг із реєстру заброньованих військовозобов’язаних.
Міністерство економіки планує запустити "є-Бронювання" військовозобов'язаних українців до кінця 2023 року.
Про це повідомили у пресслужбі міністерства в інтерв'ю Forbes.
Там додають, що процес електронного бронювання потрохи рухається. За технічну частину відповідає Мінцифри, а за регуляторну частину - Мінекономіки.
У відомстві наголошують, ключовий момент - погодження постанови Кабміну, що регулюватиме "є-Бронювання", з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податковою, зацікавленим бізнесом тощо
Як попередньо працюватиме "є-Бронювання" у "Дії"
- Через "є-Бронювання" керівники підприємства матимуть змогу дізнатися, скільки військовозобовʼязаних працівників вони зможуть забронювати. Це стане можливо завдяки обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.
- Якщо ввести у сервіс облікові дані конкретного працівника, можна буде перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність, чи потрібно йому оновити дані в ТЦК тощо.
- Якщо людина підпадає під усі критерії бронювання, отримує відстрочку від призову на військову службу на пів року.
- Якщо дані потрібно уточнити, механізм передбачає можливість бронювання на один місяць. За цей час людина має звернутися у ТЦК та актуалізувати дані. Після цього компанія зможе повноцінно забронювати такого працівника.
Після запуску "є-Бронювання" заброньовані працівники отримуватимуть витяг із реєстру заброньованих військовозобов’язаних. Він міститиме QR-код, що зчитуватиметься при перетинанні кордону тощо.
Як наголошують у Мінекономіки, що це не остаточна версія механізму, можуть внести ще певні зміни.
Нагадаємо, в Україні запрацював єдиний реєстр військовозобов’язаних. Адвокат пояснив, які дані туди потрапляють.
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