В Україні запрацює "є-Бронювання" військовозобов'язаних у "Дії": як працюватиме механізм

Міністерство економіки планує запустити "є-Бронювання" військовозобов'язаних українців до кінця 2023 року.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства в інтерв'ю Forbes.

Там додають, що процес електронного бронювання потрохи рухається. За технічну частину відповідає Мінцифри, а за регуляторну частину - Мінекономіки.

У відомстві наголошують, ключовий момент - погодження постанови Кабміну, що регулюватиме "є-Бронювання", з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податковою, зацікавленим бізнесом тощо

Як попередньо працюватиме "є-Бронювання" у "Дії"

Через "є-Бронювання" керівники підприємства матимуть змогу дізнатися, скільки військовозобовʼязаних працівників вони зможуть забронювати. Це стане можливо завдяки обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

Якщо ввести у сервіс облікові дані конкретного працівника, можна буде перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність, чи потрібно йому оновити дані в ТЦК тощо.

Якщо людина підпадає під усі критерії бронювання, отримує відстрочку від призову на військову службу на пів року.

Якщо дані потрібно уточнити, механізм передбачає можливість бронювання на один місяць. За цей час людина має звернутися у ТЦК та актуалізувати дані. Після цього компанія зможе повноцінно забронювати такого працівника.

Після запуску "є-Бронювання" заброньовані працівники отримуватимуть витяг із реєстру заброньованих військовозобов’язаних. Він міститиме QR-код, що зчитуватиметься при перетинанні кордону тощо.

Як наголошують у Мінекономіки, що це не остаточна версія механізму, можуть внести ще певні зміни.

Нагадаємо, в Україні запрацював єдиний реєстр військовозобов’язаних. Адвокат пояснив, які дані туди потрапляють.

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