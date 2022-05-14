В Україні запрацюють камери автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху: названо міста

В Україні від 16 травня знову запрацюють камери автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху.

Вони припинили свою роботу на початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення зі стратегічної метою в Україні відключили камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Проте навіть за умов війни не варто забувати про безпеку на дорогах, а тому від 16 травня вони знову запрацюють.

"Система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність до війни. Й наразі готова повернутись до роботи", - наголосив Білошицький.

Відтак, від 16 травня система запрацює на автодорогах у таких регіонах: Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областях. Загалом в Україні запрацює 128 камер.

Нагадаємо, у Києві від 16 травня збільшилась тривалість роботи громадського транспорту. Відтак, метро в столиці працюватиме від 6:00 до 22:00, а наземний транспорт - 06:00 до 22:30.

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