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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
866
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2 хв

В Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації: у яких містах і на яких трасах їх встановили

В Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації ПДР.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Камера фіксації

Камера фіксації / © УНІАН

Від 20 серпня на дорогах України запрацюють 50 нових камер автофіксації порушень ПДР. Загалом у країні їх працюватиме вже 426.

Про це повідомили в Патрульній поліції України.

Прилади контролю швидкості з’являться в населених пунктах та на ключових автошляхах державних значень.

Камери в містах

Рівне:

  • вул. Млинівська, 26 (напрямок — вул. Князя Володимира)

  • вул. Київська, 6 (напрямок — вул. Клима Савура)

  • вул. Соборна, 364 (напрямок — вул. Коцюбинського)

  • вул. Захисників Маріуполя, 5 (напрямок — вул. Київська)

  • вул. Романа Шухевича, 2 (напрямок — вул. Богоявленська)

  • вул. Кулика і Гудачека, 10 (напрямок — вул. Млинівська)

  • перехрестя вул. Соборної — В’ячеслава Чорновола — Міцкевича (напрямок — вул. Шопена)

Житомир:

  • вул. Покровська, 21

  • вул. Покровська, 148-А

  • вул. Покровська, 187

  • перехрестя просп. Незалежності — вул. Отаманів Соколовських

  • вул. Чуднівська, 103

Сміла:

  • перехрестя вул. Незалежності — вул. Олеся Гончара

  • перехрестя вул. Героїв Холодноярців — пров. Олексія Цибка

Чернівці:

  • вул. Січових Стрільців, 6

  • вул. Хотинська, 3

Миколаїв:

  • перехрестя вул. Марка Кропивницького — вул. Інженерна

Стрий:

  • перехрестя вул. Шевченка — вул. Олесницького

Камери на автошляхах в областях

Київська область:

  • Н-01: 80 км+444 та 79 км+010 (напрямок — с. Леонівка)

  • Р-69: 27 км+784 (напрямок — Київська ГЕС)

  • Н-07: 2 км+817 (напрямок — с. Гоголів)

  • М-01-01: 0 км+459 (напрямок — м. Бровари)

  • М-07: 21 км+843 (напрямок — м. Київ)

Рівненська область:

  • М-06: 322 км+490 (напрямок — с. Колоденка), 299 км+873 (напрямок — м. Київ), а також 299 км+894, 349 км+001 та 346 км+900 (напрямок — м. Рівне)

Дніпропетровська область:

  • М-30: 985 км+548 (напрямок — м. Дніпро)

  • Н-08: 423 км+663 (напрямок — м. Дніпро)

Кіровоградська область:

  • М-30: 784 км+099 (напрямок — м. Олександрія) та 619 км+385 (напрямок — с. Кринички)

Львівська область:

  • М-11: 50 км+620 (напрямок — с. Шегині)

  • М-09: 110 км+049 (напрямок — м. Львів)

  • М-10: 23 км+475 (напрямок — м. Новояворівськ)

Волинська область:

  • Р-15: 72 км+938 (напрямок — м. Володимир)

  • М-19: 155 км+608 (напрямок — с. Підгайці) та 154 км+741 (напрямок — с. Прилуцьке)

Закарпатська область:

  • Н-13: 229 км+122 (напрямок — м. Ужгород)

  • Н-09: 15 км+826 (напрямок — с. Лалово)

  • М-06: 805 км+120 (напрямок — м. Ужгород та м. Мукачево)

Вінницька область:

  • М-30: 336 км+814 (напрямок — с. Вербка) та 336 км+906 (напрямок — с. Громадське)

Житомирська область:

  • М-21-01: 2 км+283 (напрямок — м. Житомир)

Тернопільська область:

  • М-19: 250 км+096 (напрямок — с. Великі Млинівці)

Івано-Франківська область:

  • Н-18: 4 км+482 (напрямок — м. Івано-Франківськ)

Черкаська область:

  • Н-16: 192 км+446 (напрямок — с. Легедзине)

  • М-30: 530 км+055 (напрямок — с. Мала Севастянівка)

Також правоохоронці повідомили, що комплекс автоматичної фіксації у місті Мукачево (вул. Івана Франка, 74) відключено від системи.

«Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Безпечна швидкість — це збережені життя», — нагадали у відомстві.

Нагадаємо, на дороги України повернуться автомобілі-«Фантоми» та запрацюють нові камери контролю швидкості.

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