- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 866
- Час на прочитання
- 2 хв
В Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації: у яких містах і на яких трасах їх встановили
В Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації ПДР.
Від 20 серпня на дорогах України запрацюють 50 нових камер автофіксації порушень ПДР. Загалом у країні їх працюватиме вже 426.
Про це повідомили в Патрульній поліції України.
Прилади контролю швидкості з’являться в населених пунктах та на ключових автошляхах державних значень.
Камери в містах
Рівне:
вул. Млинівська, 26 (напрямок — вул. Князя Володимира)
вул. Київська, 6 (напрямок — вул. Клима Савура)
вул. Соборна, 364 (напрямок — вул. Коцюбинського)
вул. Захисників Маріуполя, 5 (напрямок — вул. Київська)
вул. Романа Шухевича, 2 (напрямок — вул. Богоявленська)
вул. Кулика і Гудачека, 10 (напрямок — вул. Млинівська)
перехрестя вул. Соборної — В’ячеслава Чорновола — Міцкевича (напрямок — вул. Шопена)
Житомир:
вул. Покровська, 21
вул. Покровська, 148-А
вул. Покровська, 187
перехрестя просп. Незалежності — вул. Отаманів Соколовських
вул. Чуднівська, 103
Сміла:
перехрестя вул. Незалежності — вул. Олеся Гончара
перехрестя вул. Героїв Холодноярців — пров. Олексія Цибка
Чернівці:
вул. Січових Стрільців, 6
вул. Хотинська, 3
Миколаїв:
перехрестя вул. Марка Кропивницького — вул. Інженерна
Стрий:
перехрестя вул. Шевченка — вул. Олесницького
Камери на автошляхах в областях
Київська область:
Н-01: 80 км+444 та 79 км+010 (напрямок — с. Леонівка)
Р-69: 27 км+784 (напрямок — Київська ГЕС)
Н-07: 2 км+817 (напрямок — с. Гоголів)
М-01-01: 0 км+459 (напрямок — м. Бровари)
М-07: 21 км+843 (напрямок — м. Київ)
Рівненська область:
М-06: 322 км+490 (напрямок — с. Колоденка), 299 км+873 (напрямок — м. Київ), а також 299 км+894, 349 км+001 та 346 км+900 (напрямок — м. Рівне)
Дніпропетровська область:
М-30: 985 км+548 (напрямок — м. Дніпро)
Н-08: 423 км+663 (напрямок — м. Дніпро)
Кіровоградська область:
М-30: 784 км+099 (напрямок — м. Олександрія) та 619 км+385 (напрямок — с. Кринички)
Львівська область:
М-11: 50 км+620 (напрямок — с. Шегині)
М-09: 110 км+049 (напрямок — м. Львів)
М-10: 23 км+475 (напрямок — м. Новояворівськ)
Волинська область:
Р-15: 72 км+938 (напрямок — м. Володимир)
М-19: 155 км+608 (напрямок — с. Підгайці) та 154 км+741 (напрямок — с. Прилуцьке)
Закарпатська область:
Н-13: 229 км+122 (напрямок — м. Ужгород)
Н-09: 15 км+826 (напрямок — с. Лалово)
М-06: 805 км+120 (напрямок — м. Ужгород та м. Мукачево)
Вінницька область:
М-30: 336 км+814 (напрямок — с. Вербка) та 336 км+906 (напрямок — с. Громадське)
Житомирська область:
М-21-01: 2 км+283 (напрямок — м. Житомир)
Тернопільська область:
М-19: 250 км+096 (напрямок — с. Великі Млинівці)
Івано-Франківська область:
Н-18: 4 км+482 (напрямок — м. Івано-Франківськ)
Черкаська область:
Н-16: 192 км+446 (напрямок — с. Легедзине)
М-30: 530 км+055 (напрямок — с. Мала Севастянівка)
Також правоохоронці повідомили, що комплекс автоматичної фіксації у місті Мукачево (вул. Івана Франка, 74) відключено від системи.
«Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Безпечна швидкість — це збережені життя», — нагадали у відомстві.
Нагадаємо, на дороги України повернуться автомобілі-«Фантоми» та запрацюють нові камери контролю швидкості.