В Україні запрацювала система цифрового обліку військових "Імпульс": що про неї відомо

У Збройних Силах України впровадили нову інформаційну платформу «Імпульс«, створену власними ІТ-фахівцями армії. Її головна мета — повністю замінити застарілі паперові журнали на сучасне програмне рішення, що дозволяє швидко працювати з особовими даними та формувати необхідні документи без зайвої бюрократії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Що таке «Імпульс»

«Імпульс» — це електронна система обліку особового складу, розроблена спеціально для потреб армії. Вона дає можливість службам персоналу оперативно отримувати достовірні дані про військових, їхню службу та кадрові зміни. Завдяки цьому командири можуть ухвалювати рішення на основі актуальної інформації, що робить управління значно ефективнішим.

Фактично це перший інструмент цифрового рівня, який планують застосовувати у кожній військовій частині.

Впровадження системи координують підрозділи Міністерства оборони та командування Збройних Сил.

Які можливості відкриває «Імпульс»

автоматичне створення наказів, довідок і службових документів;

зберігання та актуалізація даних про кожного військовослужбовця — від переведень до нагород;

перевірка чисельності, ротацій та посадового складу;

генерація різних видів звітності для командування;

основа для поступової відмови від паперових процесів і переходу до повної цифровізації.

Хто користуватиметься

кадрові служби, які відповідають за комплектування підрозділів і присвоєння звань;

стройові частини, що фіксують переміщення військових і облік посад;

командири підрозділів, яким потрібна швидка й точна інформація для планування бойових завдань.

Які переваги

упорядкований і прозорий облік, де всі дані зведено в єдину систему;

мінімізація ручної роботи завдяки автоматизації;

менше ризиків помилок через використання електронних шаблонів;

миттєве формування звітів та статистики.

«Імпульс» уже пройшов аудит на відповідність стандартам кібербезпеки НАТО. Уся інформація обробляється у захищеному середовищі, а рівень доступу визначається посадою та правами користувача.

У майбутньому систему планують інтегрувати з іншими цифровими сервісами, які розробляються для ЗСУ: «Армія+», системою електронного документообігу (СЕДО) та медичною інформаційною платформою. Це має створити єдину екосистему цифрової армії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оновили правила ведення військового обліку. Зміни стосуються чоловіків, яким виповнилося 25 років.