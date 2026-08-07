В Україні запропонували скасувати бронь для представників шоубізнесу: хто у списку

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Співаків, акторів і телеведучих хочуть позбавити бронювання від мобілізації.

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували електронну петицію із закликом переглянути правила мобілізаційного бронювання для представників сфери культури та шоубізнесу. Автор ініціативи пропонує позбавити права на відстрочку артистів, телеведучих, блогерів та інших працівників розважальної індустрії.

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Відповідна петиція оприлюднена на офіційному порталі електронних петицій Кабінету Міністрів України. Автор звернення Микола Груздов пропонує змінити чинні правила, за якими окремі культурні установи можуть отримувати статус критично важливих підприємств, а їхні працівники — право на бронювання від мобілізації.

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«Бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації має застосовуватися виключно для забезпечення безперервної роботи державних органів, сектору безпеки й оборони, критичної інфраструктури, медицини, енергетики, транспорту, зв’язку та інших сфер, без яких неможливі оборона держави і життєдіяльність населення», — зазначив автор петиції.

Кого пропонують позбавити права на бронювання

У разі реалізації ініціативи зміни можуть стосуватися:

співаків;

акторів;

телеведучих;

музикантів;

блогерів;

режисерів;

художників;

працівників циркової та розважальної сфери.

«Водночас необхідно розмежовувати творчий і розважальний персонал та окремих технічних працівників, які безпосередньо забезпечують фізичне збереження унікальних музейних фондів, аварійний захист об’єктів культурної спадщини або евакуацію культурних цінностей із районів бойових дій. Такі вузькі функції можуть оцінюватися за загальними критеріями персональної незамінності, але сама належність до сфери культури не повинна створювати право на бронювання», — зауважив Микола Груздов.

Які зміни пропонує автор петиції

У зверненні міститься низка пропозицій, серед яких:

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внесення змін до статті 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», щоб діяльність у сфері культури, мистецтва та шоу-бізнесу не була підставою для бронювання;

перегляд постанови Кабінету Міністрів №76 та виключення з переліку критично важливих підприємств організацій, що займаються концертною діяльністю, розважальними заходами, комерційним телебаченням і виробництвом розважального контенту;

заборона бронювання за посадою для співаків, акторів, телеведучих, художників та інших представників шоу-індустрії;

скасування переваг для бронювання через почесні звання, благодійну діяльність, участь у зборах коштів для ЗСУ або гастрольну діяльність;

проведення аудиту вже оформлених бронювань у сфері культури та перевірка установ, які отримали статус критично важливих;

оприлюднення інформації про кількість заброньованих працівників культури та перелік відповідних організацій.

Що буде далі

Наразі петиція перебуває на етапі збору підписів. Якщо вона набере 25 тисяч голосів, Кабінет Міністрів буде зобов’язаний розглянути звернення у встановленому законом порядку.

Водночас електронні петиції мають рекомендаційний характер. Навіть після успішного збору необхідної кількості підписів рішення щодо можливих змін ухвалюють органи влади, а самі пропозиції не набувають чинності автоматично.

Нагадаємо, раніше в Україні набула розголосу електронна петиція з вимогою скасувати право на відстрочку від мобілізації та звільнення зі служби для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

У Верховній Раді прокоментували можливе переглядання законодавчих норм. Нардеп, заступник голови профільного комітету та голова делегації ВР у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що наразі будь-які зміни щодо категорій призовників поставлені на паузу. Таким чином, попри високий суспільний резонанс навколо петиції, багатодітні батьки продовжують залишатися у затвердженому переліку осіб, які не підлягають примусовому призову на військову службу.

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