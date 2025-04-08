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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні запровадять безкоштовну вакцинацію проти ВПЛ: що зміниться з 2026 року

Вакцинація проти ВПЛ стане безоплатною для дівчат 12–13 років.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Щеплення в Україні

Вакцинація в Україні / © Associated Press

Від січня 2026 року в Україні запровадять оновлений Графік профілактичних щеплень, що включатиме низку змін, зокрема державну програму вакцинації проти ВПЛ.

Про це розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій сказав в етері КИЇВ24.

«(Вакцина, — Ред.) оплачуватиметься державою і передбачена для дівчат 12-13 років. Поки що це лише 12-13 років, але вже після впровадження вакцини можливі варіації, в тому числі і використанні так званого гендерно нейтрального підходу, коли вакцина буде пропонуватися і хлопчикам. Ну і тим, хто старше, наприклад, 14 років», — зазначив Лапій.

Новонароджені й надалі отримуватимуть щеплення в пологових будинках, особливо якщо:

  • Мати не здавала аналізи на гепатит B під час вагітності;

  • У матері діагностовано гепатит B, C або ВІЛ;

  • Дитині потрібна операція.

У таких випадках вакцинація проводиться в перші 24 години після народження.

«Але для багатьох, які не належать до таких категорій, вакцинація може поєднуватися з вакцинацією проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту і хіб-інфекції», — додав голова НТГЕІ.

Нагадаємо, Україна отримала 100 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка захищає дітей від дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту B та гемофільної інфекції.

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