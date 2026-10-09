В Україні запровадять нові правила паркування: хто з водіїв зможе займати спеціальні місця

Спеціальні паркомісця для батьків із дітьми до трьох років / © Pexels

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В Україні планують запровадити нові правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років. На паркувальних майданчиках планують облаштовувати спеціальні місця з розміткою та табличками із зображенням дитячого візка, а водії мають мати документ, який підтверджує вік дитини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Відповідну постанову, яку МВС розробило на виконання закону, схвалив Кабінет міністрів України.

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Паркування в Україні: які правила планують запровадити

Відповідно до проєкту постанови МВС, оприлюдненого 20 серпня 2026 року, для автомобілів, якими перевозять дітей віком до трьох років, передбачено окремий розпізнавальний знак. Він буде потрібним для користування спеціально відведеними паркомісцями.

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Такі місця планують позначати відповідною дорожньою розміткою та табличками із зображенням дитячого візка. Вони будуть додатковими до паркомісць для людей з інвалідністю.

Водії також повинні будуть мати при собі паперовий або електронний документ, що підтверджує вік дитини.

«Відповідна розмітка і таблички з зображенням дитячого візка з’являться на паркувальних майданчиках», — повідомив Вигівський.

Скільки паркомісць для батьків із дітьми передбачено законом

«Таких місць має бути не менше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне. Воно повинно розташовуватися не далі ніж за 50 метрів від в’їзду на майданчик», — сказав Вигівський.

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Водночас нові паркомісця для водіїв із дітьми до трьох років не замінюють місця для людей з інвалідністю. За даними Верховної Ради, для них законодавство передбачає не менше 10% паркомісць, а для авто з дітьми до трьох років — ще щонайменше 5%.

Таким чином, для цих двох категорій на паркувальному майданчику має бути передбачено не менше 15% місць, але щонайменше два місця — по одному для кожної категорії.

Навіщо потрібні спеціальні паркомісця

Нововведення має полегшити паркування для батьків із маленькими дітьми. Спеціально відведені місця допоможуть скоротити відстань, яку потрібно долати з дитиною та дитячим візком від автомобіля до входу в будівлю чи на територію об’єкта.

«Ухвалений Закон покликаний забезпечити родинам із маленькими дітьми додаткові умови комфорту та безпеки», — зазначають у Верховній Раді.

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Щоб скористатися спеціальним паркомісцем після запровадження відповідного порядку, водіям потрібно буде:

перевозити дитину віком до трьох років;

установити на автомобілі відповідний розпізнавальний знак;

мати паперовий або електронний документ, що підтверджує вік дитини;

паркуватися на місцях, позначених відповідною розміткою або дорожніми знаками.

Нагадаємо, у Києві для водіїв із пенсійним посвідченням, виданим у зв’язку з інвалідністю, запровадили безплатне погодинне паркування на муніципальних майданчиках.

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