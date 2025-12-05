- Дата публікації
Студентів-медиків відправлять на військову підготовку: Свириденко розповіла подробиці
Підготовка офіцерів запасу стане частиною навчання у медичних вишах.
В Україні відбувається посилення військової підготовки у системі вищої освіти. Підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей і буде інтегрована в навчальний процес
Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у соцмережах.
За словами прем’єр-міністерки Свириденко, головна мета — сформувати кадровий резерв із фахівців, які «критично важливі для фронту і системи військової медицини».
«Це дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини. Також оновлюємо перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку, та уточнюємо професійний стандарт — вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу», — заявила Свириденко.
Додає, що ці навчальні програми будуть деталізовані й посилені. Будуть опубліковані чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшення обсягу навчального часу на 20%.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13276, який передбачає запровадження обов’язкової військової підготовки для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. Зміни набудуть чинності у 2026 році.
Також Міністерство освіти і науки України проводить реформу шкільної освіти: з 2027 року предмет «Захист України» стане обов’язковим для всіх учнів старших класів.