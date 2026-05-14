В Україні запровадять прощальний ритуал для зниклих безвісти воїнів: подробиці

Реклама

Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт про зміни до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Ініціатором змін виступило Міністерство у справах ветеранів.

Документ передбачає запровадження офіційного військового прощального ритуалу під час встановлення кенотафів — символічних меморіальних споруд для воїнів, яких судом оголошено померлими, але чиї тіла не були знайдені.

Реклама

Нині законодавство не дозволяє проводити повноцінне поховання з військовими почестями у випадках, коли відсутнє тіло загиблого. Водночас родини можуть встановлювати кенотафи, однак без відповідного військового ритуалу.

«Саме для усунення цієї процесуальної прогалини і був розроблений цей законопроєкт», — йдеться у повідомленні.

Зміни передбачають окремий порядок проведення прощання, який буде закріплено у Статуті гарнізонної та вартової служб ЗСУ.

Ухвалення закону дозволить проводити військові почесті на місці встановлення кенотафів, а також забезпечить можливість гідного прощання для родин і рівне ставлення держави до вшанування пам’яті всіх загиблих захисників України — незалежно від того, чи було знайдено їхні тіла.

Реклама

Після ухвалення парламентом законопроєкт буде передано на підпис Президенту України.

Як відомо, станом на лютий-березень 2026 року понад 90 000 українців вважаються зниклими безвісти від початку повномасштабної війни, яку веде РФ проти України. Це включає як військових, так і цивільних. Актуальні новини про пошук людей, історії родин та офіційні дані про зниклих регулярно оновлюються.

Раніше в одній із лікарень Сумщини знайшли військового з Буковини Руслана Михайлюка, якого майже рік вважали зниклим безвісти. Його родина та громада весь цей час сподівалися на добрі новини. Як повідомили в місцевій громаді, боєць перебуває у військовому шпиталі та проходить лікування після поранень і хвороб.

Новини партнерів