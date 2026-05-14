В Україні запровадять прощальний ритуал для зниклих безвісти воїнів: подробиці
ВР ухвалила закон, який дозволяє проводити військові почесті під час встановлення кенотафів для українських захисників, яких офіційно визнано загиблими, але чиї тіла не вдалося знайти.
Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт про зміни до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.
Ініціатором змін виступило Міністерство у справах ветеранів.
Документ передбачає запровадження офіційного військового прощального ритуалу під час встановлення кенотафів — символічних меморіальних споруд для воїнів, яких судом оголошено померлими, але чиї тіла не були знайдені.
Нині законодавство не дозволяє проводити повноцінне поховання з військовими почестями у випадках, коли відсутнє тіло загиблого. Водночас родини можуть встановлювати кенотафи, однак без відповідного військового ритуалу.
«Саме для усунення цієї процесуальної прогалини і був розроблений цей законопроєкт», — йдеться у повідомленні.
Зміни передбачають окремий порядок проведення прощання, який буде закріплено у Статуті гарнізонної та вартової служб ЗСУ.
Ухвалення закону дозволить проводити військові почесті на місці встановлення кенотафів, а також забезпечить можливість гідного прощання для родин і рівне ставлення держави до вшанування пам’яті всіх загиблих захисників України — незалежно від того, чи було знайдено їхні тіла.
Після ухвалення парламентом законопроєкт буде передано на підпис Президенту України.
Як відомо, станом на лютий-березень 2026 року понад 90 000 українців вважаються зниклими безвісти від початку повномасштабної війни, яку веде РФ проти України. Це включає як військових, так і цивільних. Актуальні новини про пошук людей, історії родин та офіційні дані про зниклих регулярно оновлюються.
Раніше в одній із лікарень Сумщини знайшли військового з Буковини Руслана Михайлюка, якого майже рік вважали зниклим безвісти. Його родина та громада весь цей час сподівалися на добрі новини. Як повідомили в місцевій громаді, боєць перебуває у військовому шпиталі та проходить лікування після поранень і хвороб.