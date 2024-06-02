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В Україні запровадили екстрені відключення світла: у трьох областях вони не діють

В Україні запровадили екстрені відключення світла: у трьох областях вони не діють

В Україні 2 червня діятимуть ліміти на споживання електроенергії / Фото: Associated Press

Через важку ситуацію в енергосистемі України запровадили екстренні відключення світла.

Аварійні відключення електроенергії сьогодні, 2 червня, діятимуть у всіх областях, окрім Волинської, Закарпатської та Львівської областей.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Причина - важка ситуація в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об'єкти мережі системи передачі електроенергії. Енергоживлення об'єктів критичної енергоструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що  ДТЕК запроваджує екстрені відключення у Києві, столичному регіоні, а також в Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. 

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває, - кажуть у ДТЕК. - Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення".

Представники компанії запевняють, що енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію. 

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