В Україні запровадили графіки аварійних відключень світла: де важка ситуація з електроенергією

Українців просять відповідальніше споживати електроенергію, адже причиною є перенавантаження енергомережі.

У низці регіонів сьогодні, 3 лютого, запровадили графіки аварійних відключень світла.

Зокрема, йдеться про Сумщину, Полтавщину, Кіровоградщину та Дніпропетровську область.

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 лютого о 08:25 отримана команда на запроваження 1-2 черги ГАВ", - коротко зазначили у "Полтаваобленерго".

Як зазначають енергетики, прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження.

"Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема — і на випадок різкого зниження температури повітря", — йдеться у повідомленні "Укренерго".

Нагадаємо, очільник ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповідав, що, ймовірно, 5 лютого, у пікові години споживання при зниженні температури в енергосистемі може виникнути дефіцит. Як правило, пояснив експерт, у таких випадках енергетики запроваджують аварійні та стабілізаційні відключення.

Читайте також: